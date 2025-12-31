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DLP2520/00
อุปกรณ์ชาร์จ USB ในรถยนต์แบบคู่
ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแบบความเร็วสูงสุด เพื่อให้กำลังไฟเต็มระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ ในรถยนต์ พร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ ด้วยความเร็วทั้งหมด 3.1A พร้อมเอาต์พุตสูงสุด 15.5 วัตต์
พอร์ตชาร์จ USB 2 พอร์ต
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
ที่ชาร์จขนาดกะทัดรัดเสียบเข้ากับเต้ารับ 12V ของรถ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อการชาร์จที่ง่ายและสะดวกบนท้องถนน
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