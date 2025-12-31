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เครื่องชาร์จในรถยนต์

DLP2520/00

อุปกรณ์ชาร์จ USB ในรถยนต์แบบคู่

ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแบบความเร็วสูงสุด เพื่อให้กำลังไฟเต็มระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ ในรถยนต์ พร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ ด้วยความเร็วทั้งหมด 3.1A พร้อมเอาต์พุตสูงสุด 15.5 วัตต์

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เอาต์พุตสูงสุด 15.5 วัตต์

อุปกรณ์ชาร์จ USB ในรถยนต์แบบคู่

  • พอร์ตชาร์จ USB 2 พอร์ต

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

ชาร์จได้จากช่องเสียบ 12V ในรถยนต์

ที่ชาร์จขนาดกะทัดรัดเสียบเข้ากับเต้ารับ 12V ของรถ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อการชาร์จที่ง่ายและสะดวกบนท้องถนน

สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่

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