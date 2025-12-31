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DLP2521L/00
เครื่องชาร์จในรถยนต์พอร์ต 1C 1A
ชาร์จ iPhone รุ่นล่าสุดของคุณด้วยพอร์ต USB-C ที่มีการรองรับ PD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการชาร์จ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พอร์ต USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณพร้อมกัน รวมถึงสายเคเบิล C กับ Lightning ยาว 1 เมตร
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
การจ่ายพลังงาน
เคสโลหะ
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
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