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DLP2681X/97
ที่ชาร์จติดผนังพร้อม 2 Type C และ USB
ชาร์จอุปกรณ์เครื่องล่าสุดของคุณด้วยพอร์ต USB-C ที่มีการรองรับ PD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการชาร์จ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พอร์ต USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณพร้อมกัน
การจ่ายพลังงาน
พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต
USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว
การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน
เครื่องชาร์จที่ใช้เทคโนโลยี GaN (แกลเลียมไนไตรด์) จะใช้ส่วนประกอบไฟฟ้าน้อยลงพร้อมประสิทธิภาพความร้อนที่ดีขึ้น เครื่องชาร์จขนาดกะทัดรัดสามารถให้พลังงานได้มากขึ้นด้วยเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้น พลังงานที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งพลังงานไปยังแล็ปท็อปสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อ USB-C
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