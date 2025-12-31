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DLP2682CW/00
เครื่องชาร์จพร้อมพอร์ต USB-C และ USB-A 2 พอร์ต
ชาร์จแล็ปท็อปและอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต USB-C รองรับโมดูลการชาร์จ PD3.0 และ QC 4+ เพื่อลดเวลาในการชาร์จ พอร์ต USB-A ชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณพร้อมกัน ใช้ได้กับปลั๊ก EU, UK, AU แบบถอดออกได้
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
การจ่ายพลังงาน
QC 4+
PPS
USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว
การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน
เครื่องชาร์จที่ใช้เทคโนโลยี GaN (แกลเลียมไนไตรด์) จะใช้ส่วนประกอบไฟฟ้าน้อยลงพร้อมประสิทธิภาพความร้อนที่ดีขึ้น เครื่องชาร์จขนาดกะทัดรัดสามารถให้พลังงานได้มากขึ้นด้วยเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้น พลังงานที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งพลังงานไปยังแล็ปท็อปสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อ USB-C
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