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เครื่องชาร์จ

DLP2682CW/00

เครื่องชาร์จพร้อมพอร์ต USB-C และ USB-A 2 พอร์ต

ชาร์จแล็ปท็อปและอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต USB-C รองรับโมดูลการชาร์จ PD3.0 และ QC 4+ เพื่อลดเวลาในการชาร์จ พอร์ต USB-A ชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณพร้อมกัน ใช้ได้กับปลั๊ก EU, UK, AU แบบถอดออกได้

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65W พร้อม QC 4+ และ PD 3.0

เครื่องชาร์จพร้อมพอร์ต USB-C และ USB-A 2 พอร์ต

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C

  • การจ่ายพลังงาน

  • QC 4+

  • PPS

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว

การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน

การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน

เครื่องชาร์จพร้อมเทคโนโลยี GaN

เครื่องชาร์จที่ใช้เทคโนโลยี GaN (แกลเลียมไนไตรด์) จะใช้ส่วนประกอบไฟฟ้าน้อยลงพร้อมประสิทธิภาพความร้อนที่ดีขึ้น เครื่องชาร์จขนาดกะทัดรัดสามารถให้พลังงานได้มากขึ้นด้วยเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้น พลังงานที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งพลังงานไปยังแล็ปท็อปสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อ USB-C

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