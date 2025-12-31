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DLP2711CB/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตมือถือของคุณหมด พอร์ต USB-A และ USB-C คู่แบบชาร์จเร็วรองรับทั้ง QC 3.0 และ PD3.0
10,000 mAh
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
QC 3.0 และ PD 3.0
PPS
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้อนพลังงานสูงสุด วิธีอันชาญฉลาดในการลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย
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