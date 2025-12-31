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        เครื่องชาร์จ USB

        DLP3303NB/40

        3 เครื่องชาร์จ USB

        ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแบบความเร็วสูงสุด เพื่อให้กำลังไฟเต็มระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ ด้วยเอาต์พุตสูงสุดทั้งหมด DC 5V 2.4A + QC18W

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        พร้อมการป้องกันกระแสไฟไหลเกินและการลัดวงจร

        3 เครื่องชาร์จ USB

        • พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต

        • การชาร์จ USB 2.4A

        • ชาร์จไฟรวดเร็ว QC 3.0

        2.1A เต็มความเร็วชาร์จโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหรือแท็บเล็ต 1 เครื่องได้พร้อมกัน

        5V/2.1A แบบชาร์จเร็ว สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหรือแท็บเล็ต 1 เครื่องในความเร็วสูงสุดได้

        เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความเร็วในการชาร์จ

        เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้เร็วขึ้นโดยการปรับกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าของการชาร์จให้เหมาะสม

        การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

        การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

        ข้อมูลทางเทคนิค

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        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี