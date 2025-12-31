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DLP3303NB/40
3 เครื่องชาร์จ USB
ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแบบความเร็วสูงสุด เพื่อให้กำลังไฟเต็มระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ ด้วยเอาต์พุตสูงสุดทั้งหมด DC 5V 2.4A + QC18W
พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต
การชาร์จ USB 2.4A
ชาร์จไฟรวดเร็ว QC 3.0
5V/2.1A แบบชาร์จเร็ว สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหรือแท็บเล็ต 1 เครื่องในความเร็วสูงสุดได้
เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้เร็วขึ้นโดยการปรับกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าของการชาร์จให้เหมาะสม
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
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