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DLP3533/00
ตัวรับ Bluetooth พร้อม Aux 3.5 มม.
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth นี้ ใช้ได้กับการเล่นเพลงและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ การเชื่อมต่อที่เสถียรด้วยเสียงที่ชัดใส รุ่น Bluetooth:การเชื่อมต่อ 5.0 ปลั๊กเอาต์พุต 3.5 มม.
การเชื่อมต่อ Bluetooth
3.5 มม. (M)
เชื่อมต่อได้ภายใน 10 เมตรในระยะที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ความจุ 145mAh ในตัว ให้เวลาเล่นเสียง 8 ชั่วโมงหรือเวลาคุยโทรศัพท์ 10 ชั่วโมง ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอร์ต Micro USB
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่นผ่านลำโพงที่ยอดเยี่ยมของระบบสเตอริโอของคุณ เพียงเชื่อมต่อแท่นต่อเข้ากับสเตอริโอผ่านสายสัญญาณเสียง เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับแท่นวางแล้ว เครื่องเล่นจะเล่นเพลงผ่านระบบสเตอริโอของคุณ
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