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ตัวรับ Bluetooth

DLP3533/00

ตัวรับ Bluetooth พร้อม Aux 3.5 มม.

เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth นี้ ใช้ได้กับการเล่นเพลงและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ การเชื่อมต่อที่เสถียรด้วยเสียงที่ชัดใส รุ่น Bluetooth:การเชื่อมต่อ 5.0 ปลั๊กเอาต์พุต 3.5 มม.

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ตัวรับ Bluetooth พร้อม Aux 3.5 มม.

  • การเชื่อมต่อ Bluetooth

  • 3.5 มม. (M)

การเชื่อมต่อ Bluetooth 10 เมตร

เชื่อมต่อได้ภายใน 10 เมตรในระยะที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ความจุ 145mAh ในตัว ให้เวลาเล่นเสียง 8 ชั่วโมงหรือเวลาคุยโทรศัพท์ 10 ชั่วโมง ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอร์ต Micro USB

ใช้แท่นวางเพื่อเชื่อมต่อกับสเตอริโอของคุณเพื่อเสียงที่ยอดเยี่ยม

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่นผ่านลำโพงที่ยอดเยี่ยมของระบบสเตอริโอของคุณ เพียงเชื่อมต่อแท่นต่อเข้ากับสเตอริโอผ่านสายสัญญาณเสียง เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับแท่นวางแล้ว เครื่องเล่นจะเล่นเพลงผ่านระบบสเตอริโอของคุณ

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