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เครื่องชาร์จ USB

DLP5316C/97

ตัวดัดแปลงพลังงาน 18W

ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต Type-C นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและลดเวลาในการชาร์จ เอาต์พุตสูงสุด 3A 18W

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ตัวดัดแปลงพลังงาน 18W

  • พอร์ตชาร์จ USB 2 พอร์ต

  • QC 3.0 และ PD

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

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