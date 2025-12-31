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DLP5316C/97
ตัวดัดแปลงพลังงาน 18W
ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต Type-C นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและลดเวลาในการชาร์จ เอาต์พุตสูงสุด 3A 18W
พอร์ตชาร์จ USB 2 พอร์ต
QC 3.0 และ PD
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
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