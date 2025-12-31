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ที่ชาร์จสำหรับเดินทางและแบตเตอรี่สำรอง

DLP5751T/00

แบตเตอรี่สำรองแบบพกพาอเนกประสงค์

ด้วยความจุถึง 5000mAh และปลั๊กแบบถอดเปลี่ยนได้ เหมาะที่จะเป็นรุ่นพกพาสำหรับคุณ มีปลั๊กประเภท EU, AU, UK, US และสามารถชาร์จโดยตรงจากเต้าเสียบได้ ลดความยุ่งยากในการชาร์จอุปกรณ์มือถือและชาร์จแบตเตอรี่สำรองในต่างประเทศ

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มาพร้อมปลั๊กแบบถอดเปลี่ยนได้

แบตเตอรี่สำรองแบบพกพาอเนกประสงค์

  • 5,000 mAh

  • QC 3.0 และ PD

พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว

พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว พอร์ต USB-A ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่ชาร์จ USB ส่วนใหญ่ ในขณะที่ USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จล่าสุดซึ่งอุปกรณ์พกพานำมาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

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