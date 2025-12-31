รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP6335CW/97
ที่ชาร์จติดผนังเอาต์พุต Type-C และ USB-A
ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต Type-C นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและลดเวลาในการชาร์จ เอาต์พุตสูงสุด 65W
พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต
พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C
การจ่ายพลังงาน
ง่ามแบบพับได้
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
ความคิดเห็น