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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP8790HB/97

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่ถึง 20,000 mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด นี่คือคู่หูร่วมเดินทางในอุดมคติที่จะมอบพลังให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหมดของคุณ

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พร้อมเอาต์พุตชาร์จเร็ว 22.5 W

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 20,000 mAh

  • แบตเตอรี่ Li-polymer

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C

  • ดำ

การชาร์จไฟได้รวดเร็ว: ให้พลังไฟได้มากกว่าและชาร์จไฟเร็วกว่า

ไม่ต้องนั่งคอยเมื่อชาร์จอุปกรณ์! พลังไฟของเครื่องชาร์จนี้ให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มในระยะเวลาที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชาร์จมาตรฐานที่ให้พลังไฟน้อยกว่า

ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน

ไฟ LED ที่ไม่รบกวนสายตาจะส่องสว่างอย่างนุ่มนวล เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์เปิดอยู่

พอร์ต USB-C สำหรับอุปกรณ์พกพารุ่นล่าสุด

USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต

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