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ยกเลิกการผลิต
DLP9006NW/97
แบตเตอรี่สำรอง
·พอร์ต: 4-เอาต์พุต ·อินพุต:5V/2A ·เอาต์พุต USB A: 5V/2.1A(MAX) ·เอาต์พุตสายเคเบิล Lightning:5V 1A ·เอาต์พุตสายเคเบิล Micro/Type-C:5V/1A ·อุปกรณ์เสริม: 1 สายเคเบิล Micro USB
อเนกประสงค์
แบตเตอรี่สำรอง
ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ
การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก
การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า