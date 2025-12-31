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DLP9016U/03
ที่ชาร์จไร้สายพร้อมฝาดูด
ชาร์จโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Qi ตัวเลือกเอาต์พุตไร้สาย : 5W / 7.5W / 10W
อเนกประสงค์
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก
การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์
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