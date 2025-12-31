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ชาร์จแบบไร้สาย

DLP9017/00

เครื่องชาร์จแบบไร้สาย

การชาร์จแบบไร้สาย Qi เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณบนพื้นผิวเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จอย่างรวดเร็ว (สูงสุด 15W) โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก

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เครื่องชาร์จแบบไร้สาย

  • 15W

  • วงแหวนแม่เหล็ก

  • เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi

เครื่องชาร์จแบบไร้สายขอบแม่เหล็ก

เครื่องชาร์จแบบไร้สายขอบแม่เหล็กสำหรับการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ MagSafe ที่ใช้ในการชาร์จแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์ Apple

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การออกแบบป้องกันการลื่น

การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี