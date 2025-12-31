รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP9055G/97
เครื่องชาร์จไร้สาย
ชาร์จโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Qi
อเนกประสงค์
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว
ดำ
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า