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        เครื่องชาร์จไร้สาย Qi

        DLP9055G/97

        เครื่องชาร์จไร้สาย

        ชาร์จโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Qi

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        เครื่องชาร์จไร้สาย

        • อเนกประสงค์

        • ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

        • ดำ

        เทคโนโลยีไร้สาย Qi

        การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย

        Qi ได้รับการรับรองจาก Wireless Power Consortium

        ดีไซน์แบบบางและเบา

        การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก

        ข้อมูลทางเทคนิค

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        ข้อจำกัดความรับผิด

        1. ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า