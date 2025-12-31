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DLP9216CB/97
เครื่องชาร์จไร้สาย
ชาร์จโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi 5W/7.5W/10W สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Qi กำลังไฟสูงสุด 10W เพื่อลดเวลาในการชาร์จ
10 วัตต์
สีดำ
สำหรับประสิทธิภาพในการชาร์จ 10 วัตต์นั้นต้องการที่ชาร์จแบบ Quickcharge ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการชาร์จของเครื่องชาร์จหรือปลั๊กจ่ายไฟของคุณเพื่อมอบการชาร์จที่เร็วกว่าเดิมโดยอัตโนมัติ
การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า