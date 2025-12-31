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เครื่องชาร์จไร้สาย Qi

DLP9216CW/97

เครื่องชาร์จไร้สาย

ชาร์จโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi 5W/7.5W/10W สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Qi กำลังไฟสูงสุด 10W เพื่อลดเวลาในการชาร์จ

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การชาร์จเร็ว 10W

เครื่องชาร์จไร้สาย

  • 10 วัตต์

  • สีขาว

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การออกแบบป้องกันการลื่น

การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์

ประสิทธิภาพการชาร์จสูงถึง 75%

ประสิทธิภาพการชาร์จสูงถึง 75% ระหว่างการแปลงพลังงาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า