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DLP9216CW/97
เครื่องชาร์จไร้สาย
ชาร์จโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จ การชาร์จแบบไร้สาย Qi 5W/7.5W/10W สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Qi กำลังไฟสูงสุด 10W เพื่อลดเวลาในการชาร์จ
10 วัตต์
สีขาว
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์
ประสิทธิภาพการชาร์จสูงถึง 75% ระหว่างการแปลงพลังงาน
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า