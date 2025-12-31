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DLP9520C/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่กว่า 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย PD และ QC3.0 แบบชาร์จไว ช่องเสียบ USB A และ USB C เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ เอาต์พุตการชาร์จแบบไร้สาย 15W สามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุด 4 เครื่อง พร้อมแสดงระดับพลังงานเป็นตัวเลข
10,000 mAh
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
QC 3.0 และ PD
ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว
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