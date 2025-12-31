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  • แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP9520C/00

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่กว่า 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย PD และ QC3.0 แบบชาร์จไว ช่องเสียบ USB A และ USB C เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ เอาต์พุตการชาร์จแบบไร้สาย 15W สามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุด 4 เครื่อง พร้อมแสดงระดับพลังงานเป็นตัวเลข

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 10,000 mAh

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C

  • เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi

  • QC 3.0 และ PD

การชาร์จแบบไร้สาย 15W ที่รวดเร็ว

ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W

เทคโนโลยีไร้สาย Qi

การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี