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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP9779TB/00

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่ 10,000 mAh พร้อมช่องเสียบเอาต์พุต USB-C 20W และการชาร์จแบบไร้สาย 15W ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตเตอรี่มือถือของคุณหมด วางโทรศัพท์มือถือของคุณบนวงแหวนแม่เหล็กเพื่อตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการชาร์จแบบไร้สาย

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มาพร้อมเคสป้องกันแบบใส

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 10,000 mAh

  • พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย

  • พอร์ต Type C

การชาร์จแบบไร้สาย 15W ที่รวดเร็ว

ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W

เครื่องชาร์จแบบไร้สายขอบแม่เหล็ก

เครื่องชาร์จแบบไร้สายขอบแม่เหล็กสำหรับการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ MagSafe ที่ใช้ในการชาร์จแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์ Apple

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี