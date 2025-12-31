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DLP9779TB/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ 10,000 mAh พร้อมช่องเสียบเอาต์พุต USB-C 20W และการชาร์จแบบไร้สาย 15W ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตเตอรี่มือถือของคุณหมด วางโทรศัพท์มือถือของคุณบนวงแหวนแม่เหล็กเพื่อตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการชาร์จแบบไร้สาย
10,000 mAh
พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย
พอร์ต Type C
ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W
เครื่องชาร์จแบบไร้สายขอบแม่เหล็กสำหรับการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ MagSafe ที่ใช้ในการชาร์จแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์ Apple
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
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