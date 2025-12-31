รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP9902NW/97
แบตเตอรี่สำรอง
ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด USB คู่ชาร์จด่วน 2.1A เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ
อเนกประสงค์
แบตเตอรี่สำรอง
สีขาว
การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ
การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า