ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • รูปภาพหลัก
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP9902NY/97

แบตเตอรี่สำรอง

ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด USB คู่ชาร์จด่วน 2.1A เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา 10000 mAh

แบตเตอรี่สำรอง

  • อเนกประสงค์

  • แบตเตอรี่สำรอง

  • สีเหลือง

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเอง

การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟแสดงการชาร์จ LED

ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า