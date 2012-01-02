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แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง ด้วย DockStudio คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีมาอีกในไม่ช้า
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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5.0
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Jenny_Ng
02/01/2012
Singapore
This product is really marvellous and made my life more interesting.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker
amirhusin
25/10/2011
Singapore
performane performance performance. Value for money.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker
man125
17/09/2017
Malaysia
Nice in overall
Easy to use.. Nice sound and bass, clear.. but will have cracking sound on max speaker volume.. very portable as i use in my car as my radio already dead..
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker