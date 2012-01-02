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ยกเลิกการผลิต

DS3010/98

5

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

02/01/2012

Singapore

Singapore

This product is really marvellous and made my life more interesting.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

25/10/2011

Singapore

Singapore

performane performance performance. Value for money.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

17/09/2017

Malaysia

Malaysia

Nice in overall

Easy to use.. Nice sound and bass, clear.. but will have cracking sound on max speaker volume.. very portable as i use in my car as my radio already dead..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3010 docking speaker

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