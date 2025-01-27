รับประกัน 2 ปีเต็ม
DST1040/30
สะดวกรวดเร็ว
ซีรีส์ 1000 ทำให้คุณรีดผ้าง่ายและรวดเร็วด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติดและการตั้งค่าไอน้ำหลากหลายแบบ เพื่อขจัดรอยยับบนผ้าทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ แท็งค์น้ำขนาดใหญ่ให้คุณรีดผ้าได้โดยลดจำนวนครั้งในการเติมน้ำลง
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ตั้งค่าไอน้ำได้หลากหลายระดับ
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.
ฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.99%**
ระบบขจัดตะกรัน
ควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิและการตั้งค่าการพ่นไอน้ำต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ง่ายและแม่นยำ คุณจะรีดผ้าด้วยอุณหภูมิไอน้ำที่เหมาะสมกับผ้าของคุณได้อยู่เสมอ
ระบบขจัดตะกรันเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Tadmur
27/01/2025
Malaysia
Malaysian recommend
Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
วันที่ใช้ 2024-12-26
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
วันที่ใช้ 2024-12-26
เมื่อเทียบกับ Philips Featherlight Plus
ทดสอบภายนอกบนผ้าฝ้ายกับ E.Coli, S. Aureus และ C. Albicans ด้วยเวลารีดไอน้ำ 10 วินาที