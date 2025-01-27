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ทุกรุ่น

  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB
  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB

ซีรีส์ 1000เตารีดไอน้ำ

DST1040/30

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สะดวกรวดเร็ว

ซีรีส์ 1000 ทำให้คุณรีดผ้าง่ายและรวดเร็วด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติดและการตั้งค่าไอน้ำหลากหลายแบบ เพื่อขจัดรอยยับบนผ้าทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ แท็งค์น้ำขนาดใหญ่ให้คุณรีดผ้าได้โดยลดจำนวนครั้งในการเติมน้ำลง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ลดจำนวนครั้งการเติมน้ำลง*

สะดวกรวดเร็ว

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

  • ตั้งค่าไอน้ำได้หลากหลายระดับ

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.

  • ฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.99%**

  • ระบบขจัดตะกรัน

ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

ควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย

ควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิและการตั้งค่าการพ่นไอน้ำต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ง่ายและแม่นยำ คุณจะรีดผ้าด้วยอุณหภูมิไอน้ำที่เหมาะสมกับผ้าของคุณได้อยู่เสมอ

ระบบขจัดตะกรัน

ระบบขจัดตะกรัน

ระบบขจัดตะกรันเพื่อยืดอายุการใช้งาน

แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

แผ่นความร้อนปลายเรียวเล็กเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากได้อย่างง่ายดาย

ปลายที่เรียวเล็กของแผ่นความร้อนช่วยให้สามารถเข้าถึงบริเวณที่ซอกซอนยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย เช่น ร่องระหว่างกระดุม จับจีบ และตามมุมต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

27/01/2025

Malaysia

Malaysia

Malaysian recommend

Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

วันที่ใช้ 2024-12-26

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

วันที่ใช้ 2024-12-26

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเทียบกับ Philips Featherlight Plus

  2. ทดสอบภายนอกบนผ้าฝ้ายกับ E.Coli, S. Aureus และ C. Albicans ด้วยเวลารีดไอน้ำ 10 วินาที