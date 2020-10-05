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ยกเลิกการผลิต
FC6172/01
ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท
Philips PowerPro Duo ใหม่ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นแข็งและพรม หัวดูด TriActive Turbo สามารถจับฝุ่นและขนผ้าได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และฟูก
ไร้สาย
ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
25.2 V
หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก
การใช้งานแบบ 2-in-1 ช่วยให้คุณได้มีทั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือในหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายทั้งบนพื้นและเฟอร์นิเจอร์
แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3 ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า 90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Thanakorn
05/10/2020
ประเทศไทย
พนักงานฟิลิปส์
ใช้ง่ายสะดวกทำความสะอาดง่าย
[Employee of philipsglobal] ใช้ง่ายสะดวกเสียงเบา ทำความสะอาดง่าย พลังดูดแรงมากๆ
ข้อดี
ใช้งานสะดวก
ข้อเสีย
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerPro Duo FC6172/01 ด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone
วันที่ใช้ 2019-10-05
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerPro Duo FC6172/01 ด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone
วันที่ใช้ 2019-10-05