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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

ยกเลิกการผลิต

PowerPro Duoด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone

FC6172/01

5

| (1) วิจารณ์

ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

Philips PowerPro Duo ใหม่ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นแข็งและพรม หัวดูด TriActive Turbo สามารถจับฝุ่นและขนผ้าได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และฟูก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย PowerCyclone และหัวดูด TriActive Turbo

ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

  • ไร้สาย

  • ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น

  • 25.2 V

  • หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก

ใช้งานได้แบบ 2-in-1 เพื่อทำความสะอาดทั้งพื้นและเฟอร์นิเจอร์

ใช้งานได้แบบ 2-in-1 เพื่อทำความสะอาดทั้งพื้นและเฟอร์นิเจอร์

การใช้งานแบบ 2-in-1 ช่วยให้คุณได้มีทั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือในหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายทั้งบนพื้นและเฟอร์นิเจอร์

เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3 ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า 90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น

สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สายเพื่อให้มีอิสระในการทำความสะอาดได้ทุกที่

สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สายเพื่อให้มีอิสระในการทำความสะอาดได้ทุกที่

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

4
3
2
1

05/10/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

พนักงานฟิลิปส์

ใช้ง่ายสะดวกทำความสะอาดง่าย

[Employee of philipsglobal] ใช้ง่ายสะดวกเสียงเบา ทำความสะอาดง่าย พลังดูดแรงมากๆ

ข้อดี

ใช้งานสะดวก

ข้อเสีย

_

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerPro Duo FC6172/01 ด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone

วันที่ใช้ 2019-10-05

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerPro Duo FC6172/01 ด้ามจับแบบ 2-in-1 พร้อมเทคโนโลยี PowerCyclone

วันที่ใช้ 2019-10-05

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