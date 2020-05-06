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ยกเลิกการผลิต
ขจัดไรฝุ่นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เครื่องขจัดไรฝุ่น ฟิลิปส์ แตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วๆไป เพราะถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวนุ่มโดยเฉพาะ และพิเศษกว่าด้วยแผ่นสั่นสะเทือน ตบพื้นผิวด้วยพลังสูง 10800 ครั้งต่อนาที เพื่อให้ไรฝุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ตามใยผ้าหลุดออกได้อย่างง่ายดาย พร้อมหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียบนพื้นผิว เพื่อบ้านสะอาดปราศจากสารก่อภูมิแพ้
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวนุ่มทุกชนิด
450 วัตต์
พื้นผิวนุ่ม
450 วัตต์
เซนเซอร์ความปลอดภัยสามตัวจะตรวจจับว่าผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิวอยู่หรือไม่ และจะตัดไฟ UV โดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
โหมดที่แตกต่างกันสามโหมดทำให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีลักษณะต่างๆ ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำความสะอาดของคุณ
สัญญาณเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดถังเก็บฝุ่นเรียบร้อยแล้ว
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
รางวัล
3.9
จาก 5
15
ตรวจดู
93%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Classicalism
06/05/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ทำความสะอาดได้มากกว่าที่คิดไว้
แล้วคุณจะค้นพบว่าเตียงนอนของคุณสกปรกเพียงใด เมื่อได้ลองใช้งานเครื่องดูดไรฝุ่น
ข้อดี
ทำความสะอาดได้ดี
ข้อเสีย
แพงไปนิด
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น
วันที่ใช้ 2019-04-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น
วันที่ใช้ 2019-04-06
08/01/2020
ประเทศไทย
ดูดฝุ่นดี ละเอียด และฆ่าเชื้อจากแสง UV
ลองดูดแล้ว ใช้งานได้ดี ดูดฝุ่นละเอียดมาก และมีแสง UV ฆ่าเชื้อเวลาดูดตำแหน่งที่ฝุ่นหนาแน่น แต่มีข้อเสียที่สังเกตได้คือ ปุ่มเปิดปิด Power อยู่ใกล้กับด้ามจับมากเกินไป เวลาดูดฝุ่นแล้วนิ้วชอบไปโดนแล้วทำให้เครื่องปิดบ่อยครั้ง
ข้อดี
ลองดูดแล้ว ใช้งานได้ดี ดูดฝุ่นละเอียดมาก และมีแสง UV ฆ่าเชื้อเวลาดูดตำแหน่งที่ฝุ่นหนาแน่น
ข้อเสีย
ปุ่มเปิดปิด Power อยู่ใกล้กับด้ามจับมากเกินไป เวลาดูดฝุ่นแล้วนิ้วชอบไปโดนแล้วทำให้เครื่องปิดบ่อยครั้ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น
วันที่ใช้ 2019-12-08
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น
วันที่ใช้ 2019-12-08
AnneSupagorn
27/02/2019
ประเทศไทย
คุณภาพดี ใข้งานง่าย บริการหลังการขายดี
สินค้าดูดี ดีไซด์สวยงาม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพในการดูดไรฝุ่นดีมาก บริการหลังการขายดีมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC6230/01 เครื่องขจัดไรฝุ่น