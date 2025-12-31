รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FC7021/01
พื้นสะอาดเงางามด้วยไอน้ำ
ทำให้บ้านของคุณสะอาดเงางามด้วย Philips Steam Plus FC7021 ใหม่ สนุกสนานกับการทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยสูงสุดด้วยไอน้ำที่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ เครื่องทำความสะอาดที่กวาดและพ่นไอน้ำนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและประหยัดแรง
1500 วัตต์
2-in-1
ฝาครอบสำหรับพรม
เพลิดเพลินกับผลของการทำความสะอาดด้วยไอน้ำที่ถูกสุขอนามัยสูงสุดด้วย Philips Steam Plus ซึ่ง Philips Steam Plus สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ฆ่าเชื้อบนพื้นแข็งทุกชนิดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และใช้เพียงน้ำเปล่าเท่านั้น
กำลังไฟ 1300 วัตต์สำหรับเวลาการทำความร้อนที่รวดเร็ว Steam Plus จะพร้อมให้คุณใช้งานภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที สัญญาณไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเมื่อ Steam Plus พร้อมสำหรับการปล่อยไอน้ำ
สร้างผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยในขั้นตอนเดียว การทำงานที่ผสมผสานของ Steam Plus ช่วยคุณประหยัดเวลาและแรง ฟังก์ชันการกวาดจะขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และเศษสิ่งสกปรกทุกชนิด ขณะที่ฟังก์ชันการปล่อยไอน้ำจะคอยฆ่าเชื้อโรค คุณสามารถใช้แต่ละตัวเลือกแยกต่างหากได้เช่นกัน หรือผสมผสานการทำงานเพื่อทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น