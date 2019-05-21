ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Find your model number - export Philips Steam floor cleaner FC7028/81
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Standard Product Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Find your model number - export Philips Steam floor cleaner FC7028/81
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner

ยกเลิกการผลิต

เครื่องทำความสะอาดพื้นแบบไอน้ำ

FC7028/81

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วยพลังไอน้ำ

ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วยพลังไอน้ำ SteamCleaner Active จะขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกบนพื้นแข็งเพื่อผลการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ หัวพ่นแบนพิเศษทรงสามเหลี่ยมสามารถเข้าถึงส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เช่น มุมห้อง หรือเสา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

หัวพ่นสามเหลี่ยมแบบแบน เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด

ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วยพลังไอน้ำ

  • 1500 วัตต์

  • หัวพ่นแบนพิเศษ

  • แผ่นไมโครไฟเบอร์ 3 แผ่น

  • ไอน้ำสามารถปรับได้

ไอน้ำจะละลายสิ่งสกปรก ฝุ่น และคราบเปื้อน

ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดายด้วย SteamCleaner Active โดยให้ไอน้ำละลายและแผ่นไมโครไฟเบอร์จะดึงและดักจับสิ่งสกปรกไว้

1300 วัตต์ มอบไอน้ำทรงพลังและการทำความร้อนที่รวดเร็ว

1300 วัตต์ มอบไอน้ำทรงพลังและการทำความร้อนที่รวดเร็ว

กำลังไฟ 1300 วัตต์สำหรับเวลาการทำความร้อนที่รวดเร็ว SteamCleaner Active จะพร้อมให้คุณใช้งานภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที สัญญาณไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเมื่อ Steam Plus พร้อมสำหรับการปล่อยไอน้ำ

ไอน้ำช่วยฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคได้ถึง 99.9%

ไอน้ำช่วยฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคได้ถึง 99.9%

เพลิดเพลินกับผลของการทำความสะอาดด้วยไอน้ำที่ถูกสุขอนามัยสูงสุดด้วย Philips SteamCleaner Active ซึ่ง Philips SteamCleaner Active สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ฆ่าเชื้อบนพื้นทุกประเภทได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และใช้เพียงน้ำเปล่าเท่านั้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

21/05/2019

Malaysia

Malaysia

Steamed CLEAN my FLOOR

It steams only without any detergents, can really cleans your Floor

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC7028/61 Steam floor cleaner

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC7028/61 Steam floor cleaner

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. สำหรับพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงพื้นไม้ที่ปูด้วยวัสดุปูพื้น หากเป็นพื้นไม้เคลือบเงา ให้ลองบนจุดที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน ห้ามใช้บนพื้นไม้หยอดน้ำมัน