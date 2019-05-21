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ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วยพลังไอน้ำ
ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วยพลังไอน้ำ SteamCleaner Active จะขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกบนพื้นแข็งเพื่อผลการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ หัวพ่นแบนพิเศษทรงสามเหลี่ยมสามารถเข้าถึงส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เช่น มุมห้อง หรือเสา
1500 วัตต์
หัวพ่นแบนพิเศษ
แผ่นไมโครไฟเบอร์ 3 แผ่น
ไอน้ำสามารถปรับได้
ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดายด้วย SteamCleaner Active โดยให้ไอน้ำละลายและแผ่นไมโครไฟเบอร์จะดึงและดักจับสิ่งสกปรกไว้
กำลังไฟ 1300 วัตต์สำหรับเวลาการทำความร้อนที่รวดเร็ว SteamCleaner Active จะพร้อมให้คุณใช้งานภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที สัญญาณไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเมื่อ Steam Plus พร้อมสำหรับการปล่อยไอน้ำ
เพลิดเพลินกับผลของการทำความสะอาดด้วยไอน้ำที่ถูกสุขอนามัยสูงสุดด้วย Philips SteamCleaner Active ซึ่ง Philips SteamCleaner Active สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ฆ่าเชื้อบนพื้นทุกประเภทได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และใช้เพียงน้ำเปล่าเท่านั้น
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
SINGLAI
21/05/2019
Malaysia
Steamed CLEAN my FLOOR
It steams only without any detergents, can really cleans your Floor
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC7028/61 Steam floor cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC7028/61 Steam floor cleaner
สำหรับพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงพื้นไม้ที่ปูด้วยวัสดุปูพื้น หากเป็นพื้นไม้เคลือบเงา ให้ลองบนจุดที่มองไม่เห็นก่อนการใช้งาน ห้ามใช้บนพื้นไม้หยอดน้ำมัน