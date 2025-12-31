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FM02SS030P/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ Plug-and-play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และเพลงในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่แพง
2 TB
โซลิดสเตทไดรฟ์
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงของไดรฟ์โซลิดสเตท Philips จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
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