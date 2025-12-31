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SSD

FM02SS030P/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์ Plug-and-play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และเพลงในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่แพง

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สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 2 TB

  • โซลิดสเตทไดรฟ์

SSD ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วพิเศษ

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงของไดรฟ์โซลิดสเตท Philips จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปทรงที่ใช้สะดวกและเปิดใช้งานง่าย

เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี