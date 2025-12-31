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        การ์ด SDHC

        FM32MP45D/00

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        การ์ดรูปแบบ Micro SDHC ขนาดกะทัดรัดนี้รองรับความจุหน่วยความจำ 32GB พร้อมคลาส 10 UHS-I U1 โดยสินค้ามี 2 แพ็คพร้อมอะแดปเตอร์

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        Micro SDHC 32GB พร้อมอะแดปเตอร์

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        • 32GB

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2 แพ็ก

        พื้นที่จัดเก็บ 32GB สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่

        ความจุขนาด 32GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ

        ความเร็วในการถ่ายโอนสูงด้วยการ์ด SDHC Class10

        ด้วยประสิทธิภาพของ Class 10 และความเร็วในการถ่ายโอนที่รวดเร็วของการ์ด SDHC นี้ คุณจึงไม่ต้องรอการถ่ายโอนข้อมูลที่ใช้เวลานานอีกต่อไป!

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