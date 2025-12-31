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FM32MP45D/00
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่
การ์ดรูปแบบ Micro SDHC ขนาดกะทัดรัดนี้รองรับความจุหน่วยความจำ 32GB พร้อมคลาส 10 UHS-I U1 โดยสินค้ามี 2 แพ็คพร้อมอะแดปเตอร์
32GB
Class 10
UHS-I
2 แพ็ก
ความจุขนาด 32GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ
ด้วยประสิทธิภาพของ Class 10 และความเร็วในการถ่ายโอนที่รวดเร็วของการ์ด SDHC นี้ คุณจึงไม่ต้องรอการถ่ายโอนข้อมูลที่ใช้เวลานานอีกต่อไป!
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