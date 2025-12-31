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ยกเลิกการผลิต
FY6171/10
สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์สองชั้นช่วยให้ประสิทธิภาพด้านการขจัดกลิ่นและก๊าซต่างๆ ที่เหนือกว่าสองเท่า
ขจัดกลิ่นและก๊าซต่างๆ
ถ่านกัมมันต์แบบผสมภายในที่มีไว้สำหรับการกำจัดก๊าซต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น: ถ่านกัมมันต์ที่ทำจากถ่านโค้ก (CC-AC) 50%, ถ่านกัมมันต์ที่ทำจากกะลามะพร้าว 50% และกระบวนการของถ่านกัมมันต์เคลือบอนุภาคในประเทศญี่ปุ่น มุ่งเป้าไปที่การกำจัดก๊าซหลากหลายชนิดแทนที่จะกำจัดเพียงชนิดเดียว: AC ที่ทำจากต้นมะพร้าวประกอบด้วย Micro Pore ซึ่งดีต่อการกำจัดก๊าซที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ในขณะที่ AC ที่ทำจากถ่านประกอบด้วย Meso Pore ซึ่งดีต่อการกำจัดก๊าซที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
แผ่นกรองสองชั้นให้ประสิทธิภาพสองเท่า
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