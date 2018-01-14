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ยกเลิกการผลิต
GC1026/30
รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด
เตารีด EasySpeed ช่วยให้การรีดผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นความร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่า การกระจายความร้อนบนแผ่นความร้อนอย่างทั่วถึง และไอน้ำต่อเนื่อง
พลังไอน้ำ 25 ก./นาที เพิ่มไอน้ำ 90 ก.
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขจัดตะกรัน
2000 วัตต์
พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 90 กรัมของเตารีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม
รางวัล
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
muaz
14/01/2018
Malaysia
Average
The Products is Average for design and small family
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1026/30 Steam iron
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1026/30 Steam iron