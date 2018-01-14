ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

ยกเลิกการผลิต

EasySpeedเตารีดไอน้ำ

GC1026/30

3

| (1) วิจารณ์

1 รางวัล

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

เตารีด EasySpeed ช่วยให้การรีดผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นความร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่า การกระจายความร้อนบนแผ่นความร้อนอย่างทั่วถึง และไอน้ำต่อเนื่อง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

3 วิธีในการเร่งความเร็วการรีดผ้าของคุณ

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

  • พลังไอน้ำ 25 ก./นาที เพิ่มไอน้ำ 90 ก.

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

  • ขจัดตะกรัน

  • 2000 วัตต์

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 90 กรัมของเตารีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

14/01/2018

Malaysia

Malaysia

Average

The Products is Average for design and small family

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1026/30 Steam iron

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1026/30 Steam iron

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี