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รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด
เตารีด EasySpeed ช่วยให้การรีดผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นความร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่า การกระจายความร้อนบนแผ่นความร้อนอย่างทั่วถึง และไอน้ำต่อเนื่อง
พลังไอน้ำ 25 ก./นาที เพิ่มไอน้ำ 100 ก.
แผ่นความร้อนเซรามิค
ขจัดตะกรัน
2000 วัตต์
พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 100 กรัม เพื่อลบรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม
รางวัล
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100%
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hafizse7en
24/02/2020
Malaysia
My shirt always neat & wrinkles free
I use the steam function everyday. It makes my shirt very neat, clean & wrinkles free especially when ironing a cotton shirt/pant.
ข้อดี
The power is at optimum. Just nice for my daily use.
ข้อเสีย
Frequently need to refill the water tank. But it's ok.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1028/20 Steam iron
วันที่ใช้ 2019-02-24
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วันที่ใช้ 2019-02-24
JYJY
25/06/2018
한국
바닥의 재질이 좋으며, 무게배분이 적절하여 손목에 무리가 없음.
바닥의 재질이 좋으며, 전체 무게 배분이 적절하여 오래 사용해도 손목에 무리가 없음. 물탱크 용량이 조금 더 크면 좋겠음.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미
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peaman
25/11/2017
한국
가성비 우수함
가성비 우수하고 디자인 깔끔하며 흠잡을 데 없음. 아무리 오래 사용해도 고장날 것 같지 않음.
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