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EasySpeedเตารีดไอน้ำ

GC1028/20

5

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

เตารีด EasySpeed ช่วยให้การรีดผ้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นความร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่า การกระจายความร้อนบนแผ่นความร้อนอย่างทั่วถึง และไอน้ำต่อเนื่อง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

3 วิธีในการเร่งความเร็วการรีดผ้าของคุณ

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

  • พลังไอน้ำ 25 ก./นาที เพิ่มไอน้ำ 100 ก.

  • แผ่นความร้อนเซรามิค

  • ขจัดตะกรัน

  • 2000 วัตต์

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

พลังสูงถึง 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 100 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 100 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 100 กรัม เพื่อลบรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 25 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับอย่างดีเยี่ยม

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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

24/02/2020

Malaysia

Malaysia

My shirt always neat & wrinkles free

I use the steam function everyday. It makes my shirt very neat, clean & wrinkles free especially when ironing a cotton shirt/pant.

ข้อดี

The power is at optimum. Just nice for my daily use.

ข้อเสีย

Frequently need to refill the water tank. But it's ok.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1028/20 Steam iron

วันที่ใช้ 2019-02-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1028/20 Steam iron

วันที่ใช้ 2019-02-24

25/06/2018

한국

한국

바닥의 재질이 좋으며, 무게배분이 적절하여 손목에 무리가 없음.

바닥의 재질이 좋으며, 전체 무게 배분이 적절하여 오래 사용해도 손목에 무리가 없음. 물탱크 용량이 조금 더 크면 좋겠음.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1028/28 스팀 다리미

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25/11/2017

한국

한국

가성비 우수함

가성비 우수하고 디자인 깔끔하며 흠잡을 데 없음. 아무리 오래 사용해도 고장날 것 같지 않음.

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