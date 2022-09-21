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ทุกรุ่น

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  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2990/20
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

ยกเลิกการผลิต

PowerLifeเตารีดไอน้ำ

GC2990/20

4.2

| (17) ตรวจดู | 86% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มอบประสิทธิภาพให้กับคุณได้อย่างยาวนาน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

อายุการใช้งาน 4 เท่าพร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide*

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • 2300 วัตต์

  • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 ก./นาที

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 140 กรัม

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 140 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 140 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

ฟังก์ชันไอน้ำในแนวตั้งช่วยให้คุณรีดจากไม้แขวนได้ทันที และขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.2

จาก 5

17

ตรวจดู

86%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

21/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล

เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล ซื้อยี่ห้อนี่มาหลายรอบ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-08-20

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-08-20

04/08/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สีสวย

สีสวย ดูดี น้ำหนักกำลังดี แพคสินค้าส่งอย่างเี ส่งสินค้ารวดเร็ว

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-07-03

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-07-03

06/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีมาก

ไม่เคยใช้เตารีดที่มีราคาสูง ยอมรับค่ะว่าหลังทดลองใช้ สินค้าดีและมีคุณภาพเทียบเท่ากับราคา ประทับใจมากค่ะ รู้สึกไม่เสียดายเงินเลย

ข้อดี

รีดเรียบรีดเร็ว ประหยัดเวลาในการรีดผ้า

ข้อเสีย

ยังไม่พบ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-05-06

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

วันที่ใช้ 2022-05-06

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips