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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มอบประสิทธิภาพให้กับคุณได้อย่างยาวนาน
2300 วัตต์
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 ก./นาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 140 กรัม
แผ่นความร้อน SteamGlide
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
ฟังก์ชันไอน้ำในแนวตั้งช่วยให้คุณรีดจากไม้แขวนได้ทันที และขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า
รางวัล
4.2
จาก 5
17
ตรวจดู
86%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
s*******b
21/09/2022
ประเทศไทย
เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล
เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล ซื้อยี่ห้อนี่มาหลายรอบ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-08-20
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-08-20
cupidme
04/08/2022
ประเทศไทย
สีสวย
สีสวย ดูดี น้ำหนักกำลังดี แพคสินค้าส่งอย่างเี ส่งสินค้ารวดเร็ว
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-07-03
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-07-03
06/06/2022
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีมาก
ไม่เคยใช้เตารีดที่มีราคาสูง ยอมรับค่ะว่าหลังทดลองใช้ สินค้าดีและมีคุณภาพเทียบเท่ากับราคา ประทับใจมากค่ะ รู้สึกไม่เสียดายเงินเลย
ข้อดี
รีดเรียบรีดเร็ว ประหยัดเวลาในการรีดผ้า
ข้อเสีย
ยังไม่พบ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-05-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
วันที่ใช้ 2022-05-06
ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips