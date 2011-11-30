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ยกเลิกการผลิต

EnergyCareเตารีดไอน้ำ

GC3620/02

4.6

| (5) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

คุณสมบัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้ 20%* โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตารีดไอน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

  • สายยาว 3 เมตร

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

คุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.6

จาก 5

5

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

30/11/2011

Singapore

Singapore

Good and smart design.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

31/07/2011

Singapore

Singapore

Great way of registering my Philips product for warranty.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

12/07/2011

Singapore

Singapore

It makes ironing a breeze!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3620 Steam iron

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