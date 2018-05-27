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เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า
เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังกับการใช้งานง่าย การผสมผสาน Quick Calc Release ที่ใช้งานง่ายกับแผ่นความร้อน T-ionicGlide ระดับ 5 ดาวที่รีดได้ลื่นที่สุด และการตัดไฟโดยอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย
พลังไอน้ำ 50g/min พลังไอน้ำพิเศษ 190g
แผ่นความร้อน T-ionicGlide
ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน
2600 วัตต์
กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
chinseng
27/05/2018
Singapore
Fast and Smooth ironing
I am always impressed with Azur Performance. This iron slides smoothly and you can iron at fast speed without using much strength. As long as you don't drop the iron, it can serve you long enough.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4520/30 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4520/30 Steam iron