ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

ยกเลิกการผลิต

Azur Performer Plusเตารีดไอน้ำ

GC4520/30

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังกับการใช้งานง่าย การผสมผสาน Quick Calc Release ที่ใช้งานง่ายกับแผ่นความร้อน T-ionicGlide ระดับ 5 ดาวที่รีดได้ลื่นที่สุด และการตัดไฟโดยอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมด้วยแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา

เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

  • พลังไอน้ำ 50g/min พลังไอน้ำพิเศษ 190g

  • แผ่นความร้อน T-ionicGlide

  • ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน

  • 2600 วัตต์

กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 190 กรัม

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 190 กรัม

ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

27/05/2018

Singapore

Singapore

Fast and Smooth ironing

I am always impressed with Azur Performance. This iron slides smoothly and you can iron at fast speed without using much strength. As long as you don't drop the iron, it can serve you long enough.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4520/30 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4520/30 Steam iron

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี