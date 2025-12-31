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  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกเลิกการผลิต

InstantCareเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ

GC7540/02

1 รางวัล

รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

รีดผ้าเรียบได้อย่างรวดเร็วด้วยเตารีดไอน้ำ InstantCare ของ Philips ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายใน 2 นาที แรงดันไอน้ำจะแทรกซึมผ่านเส้นใยผ้าช่วยขจัดรอยยับและรีดผ้าได้เรียบเร็วขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เริ่มรีดผ้าได้ในเวลาเพียง 2 นาที เติมน้ำได้ตลอดเวลา

รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 5 บาร์

  • ECO

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 220 กรัม

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที

ยิ่งมีไอน้ำมาก การรีดผ้ายิ่งเร็วขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะในเตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Philips สร้างไอน้ำแรงดันสูง ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น

เตารีดน้ำหนักเบาเพื่อการรีดผ้าที่ง่ายดาย

เตารีดมีน้ำหนักเพียง 1.2 กก. ทำให้การรีดผ้าง่ายและไม่เหนื่อย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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