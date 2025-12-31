รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC7540/02
รีดผ้ารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
รีดผ้าเรียบได้อย่างรวดเร็วด้วยเตารีดไอน้ำ InstantCare ของ Philips ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายใน 2 นาที แรงดันไอน้ำจะแทรกซึมผ่านเส้นใยผ้าช่วยขจัดรอยยับและรีดผ้าได้เรียบเร็วขึ้น
5 บาร์
ECO
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 220 กรัม
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
ยิ่งมีไอน้ำมาก การรีดผ้ายิ่งเร็วขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะในเตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ Philips สร้างไอน้ำแรงดันสูง ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น
เตารีดมีน้ำหนักเพียง 1.2 กก. ทำให้การรีดผ้าง่ายและไม่เหนื่อย
รางวัล
ความคิดเห็น