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  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

8400 seriesเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ

GC8460/02

1 รางวัล

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

เตารีดที่ใช้งานได้สะดวกเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถปล่อยไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถถอดออกได้ คุณจึงเติมน้ำได้ทุกที่ ช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

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การใช้งานที่ง่ายดาย

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

  • 1.6 L

  • เก็บสายไฟอัตโนมัติ

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

แรงดันสูงถึง 5 บาร์

ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 110 กรัม/นาที

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 110 กรัม/นาที

ไอน้ำยิ่งมาก ยิ่งรีดได้เร็วยิ่งกว่า เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเตารีดเครื่องทำไอน้ำของ Philips ให้ไอน้ำพลังแรง ทำให้การรีดผ้าทำได้เร็วยิ่งขึ้น ดียิ่งกว่า และง่ายกว่าที่เคย

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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