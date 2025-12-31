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ยกเลิกการผลิต
GC8460/02
รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
เตารีดที่ใช้งานได้สะดวกเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถปล่อยไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถถอดออกได้ คุณจึงเติมน้ำได้ทุกที่ ช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1.6 L
เก็บสายไฟอัตโนมัติ
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
ไอน้ำยิ่งมาก ยิ่งรีดได้เร็วยิ่งกว่า เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเตารีดเครื่องทำไอน้ำของ Philips ให้ไอน้ำพลังแรง ทำให้การรีดผ้าทำได้เร็วยิ่งขึ้น ดียิ่งกว่า และง่ายกว่าที่เคย
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
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