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GP561PNKX1
ทำลายจุลินทรีย์ในอากาศ สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพ
GoPure Style Series 5613 ดักจับอนุภาคในอากาศในรถของคุณ ซึ่งมีขนาดเล็กถึง 0.004um การดูดซับจุลินทรีย์ด้วยแสง UVC สามารถทำลายแบคทีเรียและไวรัสได้มากกว่า 99.9% อย่างปลอดภัย ตลับ HESAMax ขจัดสารเคมีและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
UVC จะทำลายเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก 0.004um
การขจัดแก๊สไบโอนิคทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
SaniFilter Plus ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษที่ลอยอยู่ในอากาศภายในรถได้ถึง 99% ที่มีขนาด 0.004um ซึ่งเล็กกว่าโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส 40 เท่าและมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย 100 เท่า ดักจับจุลินทรีย์จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสง UVC LED ที่เข้มข้นจะทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ลำแสง UVC จะทะลุทะลวงและทำลาย DNA และ RNA ของไวรัสและแบคทีเรียโดยมุ่งเน้นไปที่ความยาวคลื่นอัลตร้าไวโอเลต 270-280nm ซึ่งลำแสง UVC สามารถทำลายไวรัส H1N1*2 ได้ถึง 99.999% โดยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม
แสง UVC LED ที่เข้มข้นจะทำลายแบคทีเรีย 99.9% ได้ในเพียง 49 วินาที*1+2
ความคิดเห็น
1 ทดสอบอัตราการทำลายแบคทีเรียที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามตามมาตรฐาน GB15981-1995
2 ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามสำหรับ H1N1 ตาม "มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการฆ่าเชื้อโรค" ของกระทรวงสาธารณสุขฉบับปี 2002
3 ประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาค 1-Pass ของ SaniFilter Plus ในขนาดของโคโรนาไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคซาร์สได้ผ่านการทดสอบในประเทศเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในองค์การอนามัยโลก (WHO) ในรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008
4 วัสดุ HESA ที่ไม่มีการไหลเวียนของอากาศผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามตามมาตรฐาน QB/T2761-2006 เกี่ยวกับอัตราการกำจัดแก๊สในช่วง 24 ชั่วโมง ความจุเมื่อเทียบกับวัสดุผงถ่านกัมมันต์ทั่วไปที่มีน้ำหนักเท่ากัน การทดสอบเกณฑ์มาตรฐานถูกดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน