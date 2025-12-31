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GoPure Styleเครื่องฟอกอากาศ และกำจัดเชื้อโรค ในห้องโดยสารรถยนต์

GP561X1

ทำลายจุลินทรีย์ในอากาศ สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพ

GoPure Style Series 5611 ดักจับอนุภาคในอากาศในรถของคุณ ซึ่งมีขนาดเล็กถึง 0.004um การดูดซับจุลินทรีย์ด้วยแสง UVC สามารถทำลายแบคทีเรียและไวรัสได้มากกว่า 99.9% อย่างปลอดภัย ตลับ HESAMax ขจัดสารเคมีและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

UVC จะทำลายเชื้อไวรัส 99.999%*2

ทำลายจุลินทรีย์ในอากาศ สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพ

  • UVC จะทำลายเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

  • ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก 0.004um

  • การขจัดแก๊สไบโอนิคทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

SaniFilter Plus ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.004um ได้มากกว่า 99%*3

SaniFilter Plus ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.004um ได้มากกว่า 99%*3

SaniFilter Plus ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษที่ลอยอยู่ในอากาศภายในรถได้ถึง 99% ที่มีขนาด 0.004um ซึ่งเล็กกว่าโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส 40 เท่าและมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย 100 เท่า ดักจับจุลินทรีย์จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสง UVC จะทำลายเชื้อไวรัส H1N1*2 ได้ถึง 99.999%

แสง UVC จะทำลายเชื้อไวรัส H1N1*2 ได้ถึง 99.999%

แสง UVC LED ที่เข้มข้นจะทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ลำแสง UVC จะทะลุทะลวงและทำลาย DNA และ RNA ของไวรัสและแบคทีเรียโดยมุ่งเน้นไปที่ความยาวคลื่นอัลตร้าไวโอเลต 270-280nm ซึ่งลำแสง UVC สามารถทำลายไวรัส H1N1*2 ได้ถึง 99.999% โดยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

แสง UVC จะทำลายแบคทีเรียได้ 99.9% ภายใน 49 วินาที*1+2

แสง UVC จะทำลายแบคทีเรียได้ 99.9% ภายใน 49 วินาที*1+2

แสง UVC LED ที่เข้มข้นจะทำลายแบคทีเรีย 99.9% ได้ในเพียง 49 วินาที*1+2

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. 1 ทดสอบอัตราการทำลายแบคทีเรียที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามตามมาตรฐาน GB15981-1995

  2. 2 ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามสำหรับ H1N1 ตาม "มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการฆ่าเชื้อโรค" ของกระทรวงสาธารณสุขฉบับปี 2002

  3. 3 ประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาค 1-Pass ของ SaniFilter Plus ในขนาดของโคโรนาไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคซาร์สได้ผ่านการทดสอบในประเทศเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในองค์การอนามัยโลก (WHO) ในรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008

  4. 4 วัสดุ HESA ที่ไม่มีการไหลเวียนของอากาศผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามตามมาตรฐาน QB/T2761-2006 เกี่ยวกับอัตราการกำจัดแก๊สในช่วง 24 ชั่วโมง ความจุเมื่อเทียบกับวัสดุผงถ่านกัมมันต์ทั่วไปที่มีน้ำหนักเท่ากัน การทดสอบเกณฑ์มาตรฐานถูกดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน