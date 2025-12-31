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GSF120P110X1
สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น
เทคโนโลยีการกรองหลายชั้น SelectFilter Plus เฉพาะตัวของ Philips ขจัดอนุภาคละเอียด PM2.5 สารพิษ และไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพของครอบครัวคุณ เทคโนโลยีฟอกอากาศที่ได้รับการรับรองจาก Airmid สามารถกำจัดเกสรที่อยู่ในอากาศได้ถึง 90%
กำจัดอนุภาคละเอียด
บำบัดไอเสีย
กำจัดสารเคมีจำพวกก๊าซ
ขจัดสารก่อภูมิแพ้ 90%
เทคโนโลยีการกรองหลายชั้น SelectFilter Plus เฉพาะตัวของ Philips ที่แผ่นกรองชั้นแรกในตัวขจัดอนุภาคที่ตรวจจับในห้องโดยสารรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อนุภาคละเอียด PM2.5 ไม่เพียงแต่กำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายเท่านั้น แต่รวมถึงควันบุหรี่ ฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ไวรัส และแบคทีเรีย
เทคโนโลยีการกรอง 3 ขั้นตอน SelectFilter Plus ที่เฉพาะตัวของ Philips มีชั้น HESA ที่มีสารเติมแต่งแบบเฉพาะ ซึ่งช่วยขจัดสารปนเปื้อนในรถของคุณให้ปราศจากสารเคมีจำพวกก๊าซที่เป็นอันตราย ด้วยกระบวนการดูดซับอันทรงพลังและและกระบวนการออกซิเดชัน สารจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัด ทำให้อากาศภายปราศจากควันไอเสียรถยนต์ มลพิษอุตสาหกรรม สารเคมีจากวัสดุพลาสติกและของใช้แล้วภายในรถ สารส่งกลิ่นอื่นๆ จากภายนอก เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โทลูอีน และฟอร์มาลดีไฮด์
ไม่มีใครอยากให้ครอบครัวสูดไอเสียจากการจราจรที่หนาแน่น พัดลมของรถสร้างการไหลเวียนอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในและพัดเอาก๊าซพิษจากรถยนต์และรถบรรทุกในการจราจรเข้ามาในห้องโดยสาร เด็กๆ ที่นั่งอยู่เบาะหลังมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศที่อยู่ภายในรถในระดับอันตรายซึ่งสูงกว่าภายนอกเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี SelectFilter Plus ของ Philips บำบัดไอเสียอย่างไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ให้คุณและครอบครัวสูดหายใจได้อย่างมั่นใจ
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