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GSF80X80X1
เพื่ออากาศภายในรถที่หอมสดชื่นและดีต่อสุขภาพ
แผ่นกรองสำรองสำหรับ GoPure ระบบเครื่องฟอกอากาศในรถ เทคโนโลยีการกรองอเนกประสงค์ SelectFilter ของ Philips จะขจัดมลพิษในอากาศภายในรถ เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี
การกรองอเนกประสงค์
การกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงของ Philips SelectFilter จะขจัดอนุภาคละเอียดที่พบได้ในสภาพอากาศในรถของคุณ ซึ่งรวมถึงควันบุหรี่, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5 และไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน
สารเติมแต่งแบบเฉพาะที่อยู่ใน Philips SelectFilter จะขจัดและทำให้สารเคมีจำพวกก๊าซจากอากาศกลายเป็นกลางผ่านการดูดซึมพลังแรงสูงและกระบวนการออกซิเดชัน ซึ่งรวมถึงควันจากท่อไอเสียรถ มลพิษอุตสาหกรรม สารเคมีที่ปล่อยจากวัสดุและพื้นผิวพลาสติกที่ใช้ภายในรถ และสารที่ปล่อยกลิ่น
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