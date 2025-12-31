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GoPure Select Filterแผ่นกรองสำรองสำหรับเครื่องฟอกอากาศในรถ

GSF80X80X1

เพื่ออากาศภายในรถที่หอมสดชื่นและดีต่อสุขภาพ

แผ่นกรองสำรองสำหรับ GoPure ระบบเครื่องฟอกอากาศในรถ เทคโนโลยีการกรองอเนกประสงค์ SelectFilter ของ Philips จะขจัดมลพิษในอากาศภายในรถ เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

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เทคโนโลยีการกรองอเนกประสงค์ SelectFilter

เพื่ออากาศภายในรถที่หอมสดชื่นและดีต่อสุขภาพ

  • การกรองอเนกประสงค์

กำจัดอนุภาคละเอียดพิเศษที่อันตราย

การกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงของ Philips SelectFilter จะขจัดอนุภาคละเอียดที่พบได้ในสภาพอากาศในรถของคุณ ซึ่งรวมถึงควันบุหรี่, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5 และไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน

กำจัดและทำให้สารเคมีจำพวกก๊าซเป็นกลาง

สารเติมแต่งแบบเฉพาะที่อยู่ใน Philips SelectFilter จะขจัดและทำให้สารเคมีจำพวกก๊าซจากอากาศกลายเป็นกลางผ่านการดูดซึมพลังแรงสูงและกระบวนการออกซิเดชัน ซึ่งรวมถึงควันจากท่อไอเสียรถ มลพิษอุตสาหกรรม สารเคมีที่ปล่อยจากวัสดุและพื้นผิวพลาสติกที่ใช้ภายในรถ และสารที่ปล่อยกลิ่น

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