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ยกเลิกการผลิต

Hairclipper series 1000อุปกรณ์กันจอนสำหรับเด็ก

HC1055/15

4.4

| (7) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สัมผัสนุ่มนวล ดูแลแบบมืออาชีพ

อุปกรณ์กันจอนรุ่นใหม่สำหรับเด็กจาก Philips พร้อมมอเตอร์ที่ทำงานได้เงียบเชียบและใบมีดระดับมืออาชีพที่ออกแบบเป็นพิเศษให้มีปลายมน หวีหลากหลายรูปแบบ และสามารถกันน้ำได้ เพื่อให้ลูกๆ ของคุณมีทรงผมสุดเท่ได้ด้วยมือของคุณเอง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

The world's most preferred electric male grooming brand1

ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สัมผัสนุ่มนวล ดูแลแบบมืออาชีพ

  • ระบบตัดเล็มที่ปลอดภัย

  • ปลายโค้งมนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

  • ใบมีดเซรามิกที่สั้นลง

  • หวีซี่ยาวหลายรูปแบบ (1-12 มม.)

IPX 7 สามารถกันน้ำได้ เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการทำความสะอาดโดยเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

IPX 7 สามารถกันน้ำได้ เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการทำความสะอาดโดยเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

IPX 7 คืออุปกรณ์กันจอนที่กันน้ำได้ คุณจึงทำความสะอาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย เพียงเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านหลังการใช้งาน

หวีหลายรูปแบบสำหรับการปรับระดับความยาวตั้งแต่ 1 มม. ถึง 12 มม.

หวีหลายรูปแบบสำหรับการปรับระดับความยาวตั้งแต่ 1 มม. ถึง 12 มม.

หวีหลายรูปแบบสำหรับการปรับระดับความยาวตั้งแต่ 1 มม. ถึง 12 มม.

ใบมีดบางเพื่อความสะดวกในการตัดเล็มเส้นผมบนศีรษะเล็กๆ ของเด็ก

ใบมีดบางเพื่อความสะดวกในการตัดเล็มเส้นผมบนศีรษะเล็กๆ ของเด็ก โดยออกแบบให้สามารถใช้งานในบริเวณที่ค่อนข้างลำบาก เช่น รอบใบหู ได้อย่างง่ายดาย

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4.4

จาก 5

7

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100%

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2
1

19/02/2022

Việt Nam

Việt Nam

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Máy cắt tóc trẻ em

Máy đẹp, chạy êm, cắt tóc đẹp và êm. Máy dễ vệ sinh và lau chùi.

ข้อดี

Đẹp gọn êm

ข้อเสีย

Không thấy

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em

วันที่ใช้ 2021-01-18

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em

วันที่ใช้ 2021-01-18

25/10/2020

Indonesia

Indonesia

Produk yang bagus

Selama menggunakan Philips Hairclipper ini sangat membantu untuk utusan mencukur rambut meski bukan profesional. Alat ini sangat mudah digunakan, dan hasilnya pun cukup rapi, pisau cukurnya tajam namun aman ketika bersentuhan dengan kulit kepala, selain itu alat ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat tahan air sehingga aman untuk dicuci dengan air

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak

วันที่ใช้ 2019-10-24

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak

วันที่ใช้ 2019-10-24

28/10/2021

Malaysia

Malaysia

Works Great Nice Pretty Colour

Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

วันที่ใช้ 2021-04-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

วันที่ใช้ 2021-04-28

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 