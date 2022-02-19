รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สัมผัสนุ่มนวล ดูแลแบบมืออาชีพ
อุปกรณ์กันจอนรุ่นใหม่สำหรับเด็กจาก Philips พร้อมมอเตอร์ที่ทำงานได้เงียบเชียบและใบมีดระดับมืออาชีพที่ออกแบบเป็นพิเศษให้มีปลายมน หวีหลากหลายรูปแบบ และสามารถกันน้ำได้ เพื่อให้ลูกๆ ของคุณมีทรงผมสุดเท่ได้ด้วยมือของคุณเอง
ระบบตัดเล็มที่ปลอดภัย
ปลายโค้งมนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ใบมีดเซรามิกที่สั้นลง
หวีซี่ยาวหลายรูปแบบ (1-12 มม.)
IPX 7 คืออุปกรณ์กันจอนที่กันน้ำได้ คุณจึงทำความสะอาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย เพียงเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านหลังการใช้งาน
หวีหลายรูปแบบสำหรับการปรับระดับความยาวตั้งแต่ 1 มม. ถึง 12 มม.
ใบมีดบางเพื่อความสะดวกในการตัดเล็มเส้นผมบนศีรษะเล็กๆ ของเด็ก โดยออกแบบให้สามารถใช้งานในบริเวณที่ค่อนข้างลำบาก เช่น รอบใบหู ได้อย่างง่ายดาย
4.4
จาก 5
7
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
T.la
19/02/2022
Việt Nam
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Máy cắt tóc trẻ em
Máy đẹp, chạy êm, cắt tóc đẹp và êm. Máy dễ vệ sinh và lau chùi.
ข้อดี
Đẹp gọn êm
ข้อเสีย
Không thấy
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em
วันที่ใช้ 2021-01-18
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em
วันที่ใช้ 2021-01-18
Boms
25/10/2020
Indonesia
Produk yang bagus
Selama menggunakan Philips Hairclipper ini sangat membantu untuk utusan mencukur rambut meski bukan profesional. Alat ini sangat mudah digunakan, dan hasilnya pun cukup rapi, pisau cukurnya tajam namun aman ketika bersentuhan dengan kulit kepala, selain itu alat ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat tahan air sehingga aman untuk dicuci dengan air
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak
วันที่ใช้ 2019-10-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak
วันที่ใช้ 2019-10-24
lkv_1977
28/10/2021
Malaysia
Works Great Nice Pretty Colour
Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
วันที่ใช้ 2021-04-28
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
วันที่ใช้ 2021-04-28
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024