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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionกาต้มน้ำ

HD4646/70

4

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ต้มน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

แผ่นทำความร้อนแบบแบนเรียบช่วยให้กาน้ำต้มน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายต่อการทำความสะอาด แผ่นกรองขจัดตะกรันที่ล้างได้ทำให้คุณมีน้ำดื่มที่ใสสะอาด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

กระติกน้ำเปี่ยมประสิทธิภาพ ตัวนำความร้อนทำความสะอาดง่าย

ต้มน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • 1.5 ลิตร 2400 วัตต์

  • ขีดแสดงระดับน้ำ

  • ฟ้าขาว

  • ฝาปิดแบบบานพับ

เติมน้ำทางปากพวยและฝาปิดได้ง่าย

เติมน้ำทางปากพวยและฝาปิดได้ง่าย

สามารถเติมน้ำลงในกาได้ทางปากพวยกาหรือโดยการเปิดฝา

ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานของตัวเครื่องทำให้จัดวางกาต้มน้ำได้ง่าย

ตัวนำความร้อนแบบแบน ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดง่าย

ตัวนำความร้อนแบบแบน ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดง่าย

ชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าต้มเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
2
1

10/07/2017

Singapore

Singapore

This product is highly recommended with a good price and warranty.

As mentioned by Philips, it tales a shorter time for boiling the 1.5 ltrs water filled.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/20 Kettle

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/20 Kettle

31/03/2014

한국

한국

디자인이 좋아서 구매함

역시 디자인은 깔끔하고 예쁩니다 사용성도 좋고 편리합니다 필립스 제품을 보편적으로 선호하는편이리 전체적으로는 맘에 드는 편입니다

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자

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