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ยกเลิกการผลิต
ต้มน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แผ่นทำความร้อนแบบแบนเรียบช่วยให้กาน้ำต้มน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายต่อการทำความสะอาด แผ่นกรองขจัดตะกรันที่ล้างได้ทำให้คุณมีน้ำดื่มที่ใสสะอาด
1.5 ลิตร 2400 วัตต์
ขีดแสดงระดับน้ำ
ฟ้าขาว
ฝาปิดแบบบานพับ
สามารถเติมน้ำลงในกาได้ทางปากพวยกาหรือโดยการเปิดฝา
สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานของตัวเครื่องทำให้จัดวางกาต้มน้ำได้ง่าย
ชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าต้มเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายดาย
4.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Roger
10/07/2017
Singapore
This product is highly recommended with a good price and warranty.
As mentioned by Philips, it tales a shorter time for boiling the 1.5 ltrs water filled.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/20 Kettle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/20 Kettle
hyunsam
31/03/2014
한국
디자인이 좋아서 구매함
역시 디자인은 깔끔하고 예쁩니다 사용성도 좋고 편리합니다 필립스 제품을 보편적으로 선호하는편이리 전체적으로는 맘에 드는 편입니다
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자