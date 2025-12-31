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เครื่องกำจัดขน

HP2843/01

เครื่องกำจัดขน Satinelle

ระบบกำจัดขนเอกลักษณ์เฉพาะจาก Philips สามารถดึงเส้นขนได้ลึกถึงราก ทำให้ผิวของคุณเรียบเนียนนานกว่าสัปดาห์ เส้นขนที่งอกขึ้นใหม่ยังอ่อนนุ่มและมีขนาดบางอีกด้วย และยังสามารถกำจัดขนได้รวดเร็วและง่ายดาย

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เครื่องกำจัดขน Satinelle

ระบบกำจัดขนเอกลักษณ์เฉพาะจาก Philips

ระบบกำจัดขนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips จะดึงเส้นขนออกมาพร้อมราก ผิวของคุณจะเรียบเนียนและปราศจากขนเส้นสั้นๆ นานนับสัปดาห์ เส้นขนที่ขึ้นใหม่จะอ่อนนุ่มและบางลง

หัวโกนกำจัดขนสามารถล้างทำความสะอาดได้

เพื่อความสะอาดเป็นพิเศษและทำความสะอาดได้ง่าย

แปรงสำหรับทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดได้ง่าย

แปรงสำหรับทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดได้ง่ายมีอนามัย

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