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ยกเลิกการผลิต

EasyShineแปรงม้วนผมไอออน

HP4585/05

4

| (12) ตรวจดู | 91% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

แปรงได้ง่ายๆ เปล่งประกายได้ในทันที

แปรงม้วนผมไอออนจาก Philips ช่วยให้ผมของคุณเรียบลื่นและเปล่งประกายได้ทุกที่ ทุกเวลาพร้อมกับประสบการณ์การแปรงชั้นเยี่ยม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แปรงได้ง่ายๆ เปล่งประกายได้ในทันที

  • ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออนเพื่อความเรียบลื่นและเงางาม

การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออนเพื่อความเรียบลื่นและเงางาม

ไฟฟ้าสถิตมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้ง นั่นคือสาเหตุที่ผมของคุณหยิกฟูและพันกันได้ง่าย เพื่อแก้ปัญหาที่สร้างความรำคาญใจนี้ เราได้นำการแก้ปัญหาที่ง่ายกว่ามา นั่นคือแปรงม้วนผมไอออน อุปกรณ์สร้างประจุไอออน (Ionizer) จะสร้างไอออนประจุลบขึ้นมาเพื่อหักล้างกับประจุบวกของไฟฟ้าสถิต ซึ่งช่วยลดการหยิกฟูและนำความสวยงามเรียบลื่นกลับคืนสู่ผมของคุณในทันที เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายตัวของไอออนในเส้นผม เราได้ออกแบบให้อุปกรณ์สร้างประจุไอออนอยู่ติดกับแปรงผม ซึ่งช่วยในการกระจายไอออนไปยังเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะแปรง คุณจึงดูดีทุกที่ทุกเวลาได้ตั้งแต่นี้ไป!

ปลายขนแปรงที่โค้งมนและไร้รอยต่ออ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

ปลายขนแปรงที่โค้งมนและไร้รอยต่ออ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

ปลายขนแปรงทุกเส้นไร้รอยต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายหนังศีรษะหรือการจับตัวของเส้นผมในระหว่างใช้งาน ปลายขนแปรงแบบเม็ดกลม (Round Ball Tip) มีพื้นผิวการสัมผัสที่มากกว่า จึงให้ความอ่อนโยนกับหนังศีรษะที่บอบบางได้ดีกว่า

แปรงผมมีพื้นผิวที่พอเหมาะจึงใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

แปรงผมมีพื้นผิวที่พอเหมาะจึงใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

แปรงผมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพอเหมาะช่วยให้การกระจายแรงทำได้ดีขึ้น และเคลื่อนไปตามส่วนโค้งของศีรษะได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อความสะดวกสบายยิ่งกว่า และด้วยขนาดที่กะทัดรัดก็ช่วยการแปรงยังคงความสะดวกสบาย คุณจึงสามารถนวดศีรษะได้อย่างผ่อนคลายและรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา พร้อมกับเส้นผมที่เปล่งประกายและเรียบลื่น

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ AWARD-612383

ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

12

ตรวจดู

91%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

31/08/2020

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Love this hairbrush!

I researched about this hairbrush before purchasing, as it seem excessive to pay for a hairbrush. In summary, worth every dime: 1. My straight bob hair shines after brushing with it. It no longer looks dry. And I don't even need to use a hair conditioner. 2. The detachable brush and be easily washed. 3. It is very handy! Especially for those who want to carry it around. What can be improved: 1) Make it USB-chargeable 2) Have a cloth carrier for easy of carry the brush around.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

วันที่ใช้ 2019-07-31

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

วันที่ใช้ 2019-07-31

18/06/2016

Singapore

Singapore

Must try!

Received this as a present and have been loving it ever since! I have thick, coarse hair which sometimes makes me look unkempt because of 'fly away" when i tie my hair. Philips Ionic Brush smooths and leaves my hair so soft and shiny! it is amazing! Highly recommended. I'm not sure if Philips sells the replacement/refill bristles brush separately? If not, Philips, pls consider

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

27/11/2016

Australia

Australia

nice performance

my hair is very dry and natural curly, it is very useful to me.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush

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