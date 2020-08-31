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แปรงได้ง่ายๆ เปล่งประกายได้ในทันที
แปรงม้วนผมไอออนจาก Philips ช่วยให้ผมของคุณเรียบลื่นและเปล่งประกายได้ทุกที่ ทุกเวลาพร้อมกับประสบการณ์การแปรงชั้นเยี่ยม
ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
ไฟฟ้าสถิตมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้ง นั่นคือสาเหตุที่ผมของคุณหยิกฟูและพันกันได้ง่าย เพื่อแก้ปัญหาที่สร้างความรำคาญใจนี้ เราได้นำการแก้ปัญหาที่ง่ายกว่ามา นั่นคือแปรงม้วนผมไอออน อุปกรณ์สร้างประจุไอออน (Ionizer) จะสร้างไอออนประจุลบขึ้นมาเพื่อหักล้างกับประจุบวกของไฟฟ้าสถิต ซึ่งช่วยลดการหยิกฟูและนำความสวยงามเรียบลื่นกลับคืนสู่ผมของคุณในทันที เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายตัวของไอออนในเส้นผม เราได้ออกแบบให้อุปกรณ์สร้างประจุไอออนอยู่ติดกับแปรงผม ซึ่งช่วยในการกระจายไอออนไปยังเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะแปรง คุณจึงดูดีทุกที่ทุกเวลาได้ตั้งแต่นี้ไป!
ปลายขนแปรงทุกเส้นไร้รอยต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายหนังศีรษะหรือการจับตัวของเส้นผมในระหว่างใช้งาน ปลายขนแปรงแบบเม็ดกลม (Round Ball Tip) มีพื้นผิวการสัมผัสที่มากกว่า จึงให้ความอ่อนโยนกับหนังศีรษะที่บอบบางได้ดีกว่า
แปรงผมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพอเหมาะช่วยให้การกระจายแรงทำได้ดีขึ้น และเคลื่อนไปตามส่วนโค้งของศีรษะได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อความสะดวกสบายยิ่งกว่า และด้วยขนาดที่กะทัดรัดก็ช่วยการแปรงยังคงความสะดวกสบาย คุณจึงสามารถนวดศีรษะได้อย่างผ่อนคลายและรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา พร้อมกับเส้นผมที่เปล่งประกายและเรียบลื่น
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รางวัล
4.0
จาก 5
12
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91%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
LucieY
31/08/2020
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Love this hairbrush!
I researched about this hairbrush before purchasing, as it seem excessive to pay for a hairbrush. In summary, worth every dime: 1. My straight bob hair shines after brushing with it. It no longer looks dry. And I don't even need to use a hair conditioner. 2. The detachable brush and be easily washed. 3. It is very handy! Especially for those who want to carry it around. What can be improved: 1) Make it USB-chargeable 2) Have a cloth carrier for easy of carry the brush around.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
วันที่ใช้ 2019-07-31
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
วันที่ใช้ 2019-07-31
Esthersoo
18/06/2016
Singapore
Must try!
Received this as a present and have been loving it ever since! I have thick, coarse hair which sometimes makes me look unkempt because of 'fly away" when i tie my hair. Philips Ionic Brush smooths and leaves my hair so soft and shiny! it is amazing! Highly recommended. I'm not sure if Philips sells the replacement/refill bristles brush separately? If not, Philips, pls consider
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
Queena
27/11/2016
Australia
nice performance
my hair is very dry and natural curly, it is very useful to me.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush