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Airstyler

HP4674/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เส้นผมตรงนุ่มสลวยเป็นเงางามในแบบที่คุณต้องการ

รับวันใหม่ด้วยเส้นผมที่เงางามได้ทุกวัน SalonAirstylist Ion 1000W ผสานเทคโนโลยีไอออน, อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับจัดแต่งทรงผมสี่ชิ้น และขจัดปัญหาผมชี้ฟูให้หมดไปเหมือนมืออาชีพ

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Salon Airstylist Ion

เส้นผมตรงนุ่มสลวยเป็นเงางามในแบบที่คุณต้องการ

  • 1000 วัตต์

  • เซรามิค

  • อุปกรณ์เชื่อมต่อ 4 ชิ้น

1000 วัตต์เพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

1000 วัตต์เพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

อุปกรณ์แต่งทรงผมกำลังไฟ 1000 วัตต์ ให้ระดับลมเป่าแรงประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม

แปรงแบบยืดหดได้เพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

แปรงแบบยืดหดได้เพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

แปรงแบบยืดหดได้ที่เป็นทั้งแปรงแต่งสไตล์และม้วนผมลอนในอันเดียว ขนแปรงจะหดกลับเข้าไปด้านในเมื่อกดปุ่ม คุณจึงเลื่อนอุปกรณ์แต่งทรงผมออกจากเส้นผมได้ง่าย สำหรับการสร้างสรรค์ลอนสปริงตัวสวย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

21/08/2019

Indonesia

Indonesia

Amazing

Sayang sekali produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Travel friendly dengan hasil yg memuaskan. Setiap teman melihat produk ini, pasti tanya beli dimana. Diadakan lagi lah, lengkap dengan catokan yg platnya bisa diganti2 model catokannya dari lurus sampai bergelombang. Nyesel dulu gak beli sekalian..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4674/00 Airstyler

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4674/00 Airstyler

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