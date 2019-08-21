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เส้นผมตรงนุ่มสลวยเป็นเงางามในแบบที่คุณต้องการ
รับวันใหม่ด้วยเส้นผมที่เงางามได้ทุกวัน SalonAirstylist Ion 1000W ผสานเทคโนโลยีไอออน, อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับจัดแต่งทรงผมสี่ชิ้น และขจัดปัญหาผมชี้ฟูให้หมดไปเหมือนมืออาชีพ
1000 วัตต์
เซรามิค
อุปกรณ์เชื่อมต่อ 4 ชิ้น
อุปกรณ์แต่งทรงผมกำลังไฟ 1000 วัตต์ ให้ระดับลมเป่าแรงประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม
แปรงแบบยืดหดได้ที่เป็นทั้งแปรงแต่งสไตล์และม้วนผมลอนในอันเดียว ขนแปรงจะหดกลับเข้าไปด้านในเมื่อกดปุ่ม คุณจึงเลื่อนอุปกรณ์แต่งทรงผมออกจากเส้นผมได้ง่าย สำหรับการสร้างสรรค์ลอนสปริงตัวสวย
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Beauty
21/08/2019
Indonesia
Amazing
Sayang sekali produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Travel friendly dengan hasil yg memuaskan. Setiap teman melihat produk ini, pasti tanya beli dimana. Diadakan lagi lah, lengkap dengan catokan yg platnya bisa diganti2 model catokannya dari lurus sampai bergelombang. Nyesel dulu gak beli sekalian..
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4674/00 Airstyler
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4674/00 Airstyler