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SalonMultistylistอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมหลากสไตล์

HP4696/01

สร้างสรรค์สไตล์ผม ถนอมเส้นผมอย่างต่อเนื่อง

คุณอยากทราบว่ามีวิธีการจัดแต่งทรงผมกี่วิธีเพื่อให้ได้สไตล์ที่ดีเยี่ยมใช่หรือไม่ SalonMultistylist 8 in 1 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเซรามิกเอนกประสงค์แปดชิ้น สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างทรงผมสไตล์ทุกสไตล์เท่าที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ หรืออาจมากกว่า

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SalonSuper Stylist

สร้างสรรค์สไตล์ผม ถนอมเส้นผมอย่างต่อเนื่อง

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม

พร้อมด้วย: กระเป๋าที่สวยงาม

พร้อมด้วย: กระเป๋าที่สวยงาม

ปกป้องและจัดเก็บที่หนีบผมตรงของคุณไว้ในกระเป๋าจัดเก็บที่สวยงาม กระเป๋ามาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์

พร้อมด้วย: คลิปหนีบผมเพื่อการจัดแต่งทรงผมที่แสนง่าย

ใช้คลิปหนีบผมเพื่อแบ่งผมเป็นส่วนๆ ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงได้ง่าย

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