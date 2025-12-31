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  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย
  • โกนง่าย ปลอดภัย

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SatinShave Essentialเครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

HP6306/00

โกนง่าย ปลอดภัย

เครื่องโกนขนที่มีประสิทธิภาพรอบด้านเครื่องนี้ ให้คุณโกนขนทั่วร่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และปลอดภัย ความลับอยู่ที่หัวโกนขนาดเล็ก ซึ่งตัดได้อย่างรวดเร็วขณะปกป้องผิวของคุณ ให้คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล และเรียบเนียนทุกครั้งหลังการใช้!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนง่าย ปลอดภัย

  • สำหรับขา

  • เครื่องโกนขนแบบฟอยล์ชั้นเดียว

  • ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้งในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้งในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

สำหรับโกนอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือในห้องน้ำด้วยด้ามจับกันลื่นเพื่อใช้การใช้งานที่ดีที่สุดทั้งแบบเปียกและแห้ง

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

โกนได้ทุกที่ด้วยเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงไร้สายเครื่องนี้

ฟอยล์ซึ่งอ่อนโยนต่อผิวที่แพ้ง่าย

ฟอยล์ซึ่งอ่อนโยนต่อผิวที่แพ้ง่าย

ฟอยล์ซึ่งอ่อนโยนต่อผิวที่แพ้ง่าย ป้องกันการระคายเคืองและผื่นแดง

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี