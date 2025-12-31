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HP6306/00
โกนง่าย ปลอดภัย
เครื่องโกนขนที่มีประสิทธิภาพรอบด้านเครื่องนี้ ให้คุณโกนขนทั่วร่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และปลอดภัย ความลับอยู่ที่หัวโกนขนาดเล็ก ซึ่งตัดได้อย่างรวดเร็วขณะปกป้องผิวของคุณ ให้คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล และเรียบเนียนทุกครั้งหลังการใช้!
สำหรับขา
เครื่องโกนขนแบบฟอยล์ชั้นเดียว
ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
สำหรับโกนอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือในห้องน้ำด้วยด้ามจับกันลื่นเพื่อใช้การใช้งานที่ดีที่สุดทั้งแบบเปียกและแห้ง
โกนได้ทุกที่ด้วยเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงไร้สายเครื่องนี้
ฟอยล์ซึ่งอ่อนโยนต่อผิวที่แพ้ง่าย ป้องกันการระคายเคืองและผื่นแดง
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