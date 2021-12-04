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HP6390/10 Precision trimmer

HP6390/10

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3.0

จาก 5

7

ตรวจดู

04/12/2021

Australia

Australia

My favorite way to maintain and shape eyebrows

Easy, Quick, and Fantastic results every time I use this nifty tool to shape my brows. Also use it to maintain any lady mo that happens from time to time.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer

วันที่ใช้ 2019-12-03

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วันที่ใช้ 2019-12-03

31/01/2018

日本

日本

２年以上になりますが、便利に使っています！

いつも洗面台に置いています。 歯ブラシがダイヤモンドクリーンのピンクゴールドなので、色がお揃いで、洗面台がゴージャスに見えるのがいいです。 デザインが本当にスマートでステキです！ 使い勝手もとてもいいです。主に眉を整えるのに使っていますが、使いやすいです。先端を外して水洗いできるものGOOD。 ２年以上使っていますが、便利に愛用しています。電池の持ちも良いですよ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 サテンコンパクト

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07/03/2018

한국

한국

사용 후기

눈썹 다듬는 펜크리머 구매자 입니다. 휴대성 사용하기는 편합니다. 눈섭다담을때 모터 힘이 조금 약한듯 합니다. 건전지로 하는 거지만 힘이 약간 딸리는 느낌 빼고는 사용하기, 휴대하기, 청소등 다 괜찮습니다.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer

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