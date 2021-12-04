いつも洗面台に置いています。 歯ブラシがダイヤモンドクリーンのピンクゴールドなので、色がお揃いで、洗面台がゴージャスに見えるのがいいです。 デザインが本当にスマートでステキです！ 使い勝手もとてもいいです。主に眉を整えるのに使っていますが、使いやすいです。先端を外して水洗いできるものGOOD。 ２年以上使っていますが、便利に愛用しています。電池の持ちも良いですよ