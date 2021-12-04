รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HP6390/10
3.0
จาก 5
7
ตรวจดู
Lee D
04/12/2021
Australia
My favorite way to maintain and shape eyebrows
Easy, Quick, and Fantastic results every time I use this nifty tool to shape my brows. Also use it to maintain any lady mo that happens from time to time.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer
วันที่ใช้ 2019-12-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer
วันที่ใช้ 2019-12-03
餡ころ餅
31/01/2018
日本
２年以上になりますが、便利に使っています！
いつも洗面台に置いています。 歯ブラシがダイヤモンドクリーンのピンクゴールドなので、色がお揃いで、洗面台がゴージャスに見えるのがいいです。 デザインが本当にスマートでステキです！ 使い勝手もとてもいいです。主に眉を整えるのに使っていますが、使いやすいです。先端を外して水洗いできるものGOOD。 ２年以上使っていますが、便利に愛用しています。電池の持ちも良いですよ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 サテンコンパクト
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 サテンコンパクト
r현민r
07/03/2018
한국
사용 후기
눈썹 다듬는 펜크리머 구매자 입니다. 휴대성 사용하기는 편합니다. 눈섭다담을때 모터 힘이 조금 약한듯 합니다. 건전지로 하는 거지만 힘이 약간 딸리는 느낌 빼고는 사용하기, 휴대하기, 청소등 다 괜찮습니다.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP6393/00 Touch-up pen trimmer